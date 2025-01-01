Pakrovėjas Kärcher 2.633-107.0

UAB "ĮRANKIAI.LT" privatumo politika
Mums rūpi Jūsų privatumas ir asmeninių duomenų saugumas, todėl norime detaliai paaiškinti, kaip renkame ir kokiais tikslais naudojame Jūsų duomenis. Užtikriname sąžiningą ir skaidrų Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
Privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiame informaciją apie Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą. Jūsų asmens duomenis tvarkome laikydamiesi galiojančių teisės aktų, įskaitant 2016 m. balandžio 27 d. Europos parlamento ir tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ), ir šios Privatumo politikos.
Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Įrankiai.lt“ (toliau – Bendrovė), įmonės kodas 302561679, registruotas buveinės adresas Islandijos pl. 161-2, Kaunas, el. paštas: [email protected], tel. nr. +3705 262 6411.
Šioje privatumo politikoje rasite:
- Kaip gauname Jūsų asmens duomenis
- Kokius Jūsų asmens duomenis renkame ir kokiu tikslu juos naudojame
- Kokioms trečiosioms šalims yra perduodami Jūsų asmens duomenys
- Kiek laiko yra saugomi Jūsų asmens duomenys
- Kokiu būdu galite koreguoti savo asmens duomenis
- Informacija apie rinkodaros pranešimus
- Jūsų teisės dėl asmens duomenų tvarkymo
- Privatumo politikos pakeitimai
- Kita informacija apie asmens duomenų naudojimą
- Susisiekite su mumis
1. Kaip gauname Jūsų asmens duomenis
Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, kuriuos gauname tiesiogiai iš Jūsų, Jums naudojantis mūsų paslaugomis:
- Atlikus užsakymą www.irankiai.lt el. parduotuvėje;
- Prisiregistravus www.irankiai.lt el. parduotuvėje;
- Paskambinus mums telefonu, pasikreipus el. paštu ar per tiesioginių elektroninių pokalbių sistemą;
- Naršant www.irankiai.lt el. parduotuvėje;
- Atliekant apmokėjimus elektroniniu būdu;
- Pamėgus mūsų paskyrą ,,Facebook” puslapyje;
- Pakomentavus ar pasidalinus įrašu mūsų paskyroje ,,Facebook” puslapyje.
Bendrovė, laikydamasi teisės aktų reikalavimų, gali gauti informaciją apie Jus iš išorės šaltinių:
- Perkant prekes išsimokėtinai sudarant lizingo sutartį;
- Pateikiant (ar pateikiant kitiems) ne pirkėjo, o kito asmens duomenis, kuris atsiima prekes;
- juridinių asmenų, kai Jūs esate šių juridinių asmenų atstovas, darbuotojas ir pan.;
- skolų išieškojimo įmonių;
- ir kitų.
2. Kokius Jūsų asmens duomenis renkame ir kokiu tikslu juos naudojame
Jūsų vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis (tokius kaip, Jūsų telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas):
- Dėl prekių išsiuntimo/atsiėmimo;
- Dėl užsakymo proceso vykdymo ar galimų pakeitimų;
- Dėl sąskaitos-faktūros užpildymo;
- Dėl garantinio dokumento užpildymo;
- Dėl informavimo apie garantinio/negarantinio remonto situaciją;
- Dėl galimybės patikrinti lizingo galimybę Jūsų pageidavimu;
- Dėl lizingo sutarties sudarymo;
- Dėl galimybės Jums apmokėti už užsakymą per el. bankininkystę;
- Dėl Jūsų identifikavimo suvedant užsakymą telefonu;
- Dėl informacinių SMS žinučių ar el. laiškų siuntimo, kas susiję su Jūsų užsakymo vykdymu ar prašymu įvertinti paslaugų kokybę;
- Dėl galimybės greičiau suvesti naują užsakymą mažiau gaištant Jūsų ir mūsų laiko;
- Dėl galimybės susisiekti su Jumis mūsų paskyroje Facebook puslapyje kai į mus kreipiatės ar dėl rinkodaros akcijų (jei dalyvaujate mūsų organizuojamuose konkursuose);
Jūsų asmens kodą, asmens dokumento nr., pajamas per mėnesį, finansinius įsipareigojimus ir kiek laiko dirbate:
- Dėl galimybės su konsultanto pagalba sudaryti lizingo sutartį Jūsų užsakymui
Jūsų mokėjimo informaciją:
- Dėl pinigų priėmimo ar grąžinimo už Jūsų atliktą užsakymą;
- Dėl sukčiavimo prevencijos siekiant apsaugoti tiek Jus, tiek mus
Jūsų pirkimo ir elgsenos mūsų el. parduotuvėje istoriją:
- Dėl iškylančių klausimų su jau atliktu užsakymu;
- Dėl galimybės greičiau pasiūlyti specialiai Jums tinkamas prekes atsižvelgiant į ankstesnius užsakymus;
- Dėl pinigų grąžinimo;
- Dėl statistikos ir galimybės analizuoti taip gerinant paslaugų kokybę bei parenkant geriausius pasiūlymus;
- Siekdami atrinkti tik Jums aktualius pasiūlymus ir juos pateikti el.paštu ar per SMS žinutes (tai darytume tik gavę Jūsų išankstinį sutikimą).
Jūsų kreipimosi į mus istoriją tiek el. paštu, tiek telefonu, tiek per chat ar Facebook sistemas:
- Dėl galimybės iškilus klausimams atsekti bendravimą ir suteikti profesionalią konsultaciją;
- Siekdami gerinti paslaugų kokybę.
Informaciją apie Jūsų naudojamą įrenginį ir IP adresą:
- Dėl mūsų el. parduotuvės tobulinimo numatant tinkamiausias parinktis naršyti;
- Siekdami apsaugoti savo interneto svetainę.
Vaizdo medžiagą Jums lankantis mūsų mažmeninėse parduotuvėse:
- Siekdami užtikrinti Jūsų bei mūsų darbuotojų saugumą taip pat apsisaugoti nuo prekių vagysčių mažmeninėse prekių parduotuvėse mes esame įrengę stebėjimo kameras. Jums lankantis mūsų parduotuvėse esate filmuojami. Vaizdo įrašus peržiūrime incidentų, vagysčių ar kitų nusikalstamų veikų atveju siekiant apginti savo nukentėjusių asmenų teisėtus interesus.
3. Kokioms trečiosioms šalims yra perduodami Jūsų asmens duomenys
Jūsų duomenis gerbiame ir juos perduodame tik esant būtinybei ir tik patikimiems partneriams, su kuriais turime sutartis. Kalbame apie:
- Kurjerių kompanijas, kurioms privalome perduoti informaciją norėdami, jog prekės Jus pasiektų;
- Mokėjimo institucijoms, kuomet apmokate el.bankininkyste arba išsimokėtinai;
- Trustpilot kompanijai, kurios platformoje renkame atsiliepimus apie mūsų darbo kokybę;
- Garantinio aptarnavimo paslaugas teikiančioms įmonėms;
- Mailchimp kompanijai, kurios platformoje renkame jūsų el.paštus (tada, kai patys užsiprenumeruojate mūsų naujienlaiškį) ir iš kur siunčiame naujienlaiškius.
Jūsų duomenis taip pat privalomai teikiame:
- Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;
- Valstybinėms institucijoms ir teismams, Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
4. Kiek laiko yra saugomi Jūsų asmens duomenys
Jūsų Asmens duomenis saugome ne ilgiau nei to reikia Asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba tokį laikotarpį, kurį nurodo / leidžia teisės aktai, pavyzdžiui:
- Jūsų Asmens duomenis saugome 10 (dešimt) metų po to, kai įgyvendiname Jūsų teiktą užsakymą (Sutartimi pagrįstais santykiais);
- siekdama įgyvendinti garantinius įsipareigojimus, asmens duomenis Bendrovė gali saugoti nuo 5 iki 10 metų nuo sutarties įvykdymo dienos;
- tiesioginės rinkodaros tikslais (teikiant reklamos ar kitus specialius pasiūlymus) Jūsų Asmens duomenis saugome iki Jūsų išreikšto nesutikimo, tačiau bet kuriuo atveju ne ilgiau nei 5 (penkerius) metus nuo tiesioginės rinkodaros sutikimo davimo dienos;
- Pokalbių įrašai Bendrovėje saugomi iki 12 (dvylikos) mėnesių nuo pokalbio dienos.
- vaizdo įrašus saugome iki 40 (keturiasdešimt) dienų.
5. Kokiu būdu galite koreguoti savo asmens duomenis
Jei esate prisiregistravę mūsų el. parduotuvėje, Jūs visada galite keisti savo kontaktinius duomenis. Prisijunkite prie „Mano paskyra“, eikite „Paskyros nustatymų peržiūra“ ir paspaudę „Redaguoti“ galėsite pakoreguoti duomenis.
Jei vis dėlto nepavyksta pakoreguoti duomenų, visuomet galite kreiptis į mus šiais būdais:
6. Informacija apie rinkodaros pranešimus
Gavę Jūsų sutikimą, el. paštu ar SMS žinutėmis Jums siųsime individualizuotus pranešimus apie vykdomas akcijas/specialius gerus pasiūlymus būtent Jums. Jeigu pranešimų gauti nebenorėsite, jų visada galite atsisakyti šiais būdais:
- Bet kuriame el.laiške paspaudę prenumeratos atsisakymo nuorodą.
- Susisiekę su mumis el.paštu ar telefonu.
7. Jūsų teisės dėl asmens duomenų tvarkymo
BDAR ir kiti teisės aktai suteikia Jums teises, numato atvejus, kada galite jomis pasinaudoti, apibūdina tvarką, kurios turite laikytis, ir išimtis, kada to padaryti negalėsite. Jei teisės aktai leidžia, Jūs turite teisę:
- gauti iš mūsų patvirtinimą, ar tvarkome su Jumis susijusius Asmens duomenis ir jei taip, kokius duomenis tvarkome;
- teisę redaguoti/patikslinti savo Asmens duomenis;
- teisę prašyti, kad ištrintume Jūsų duomenis ir daugiau jų nebetvarkytume. Deja, ne visais atvejais galėsime tai padaryti. Duomenų ištrinti negalėsime, jeigu nustatysime, kad Jūsų duomenys yra būtini, norint pasiekti tikslus, dėl kurių jie buvo surinkti. Taip pat negalėsime ištrinti duomenų, jei tvarkyti Jūsų Asmens duomenis mus įpareigoja taikomi Europos sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai;
- Jūs turite teisę prašyti apriboti Jūsų Asmens duomenų tvarkymą tais atvejais, kada manote, jog duomenys yra netikslūs ar yra tvarkomi neteisėtai. Tokiu atveju mes nebeatliksime jokių veiksmų, išskyrus duomenų saugojimą;
- Jūs turite teisę į duomenų perkeliamumą. Tai reiškia, kad pateikus mums prašymą, galite gauti Jūsų pateiktus Asmens duomenis susistemintu, paprastai naudojamu formatu. Esant techninėms galimybėms ir Jums prašant, tokie Jūsų duomenys gali būti persiunčiami tiesiogiai kitam Jūsų nurodytam asmeniui;
- Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi rinkodaros tikslais ar dėl statistikos.
Jei manote, kad tvarkydami Jūsų Asmens duomenis pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt.
8. Privatumo politikos pakeitimai
Esant poreikiui, pasiliekame teisę daryti šios politikos pakeitimus/patikslinimus, kurie įsigalioja paskelbus atnaujintą šios privatumo politikos versiją el. parduotuvėje www.irankiai.lt. Patalpinę atnaujintą versiją, pakeisime puslapio apačioje nurodytą atnaujinimo data. Tolesnis Naudotojo interneto svetainės naudojimas po atliktų pakeitimų reiškia Naudotojo sutikimą su atliktais privatumo politikos pakeitimais.
9. Kita informacija apie Asmens duomenų saugojimą
Vaiko duomenys. Jei turėsime pagrįstų abejonių, kad tvarkome duomenis asmenų, kurie yra jaunesnio amžiaus nei 16 metų, mes pašalinsime šių asmenų duomenis iš duomenų bazių.
10. Susisiekite su mumis
Mes gerbiame Jūsų privatumą ir užtikriname, kad Jūsų duomenis renkame ir tvarkome tik teisėtais pagrindais. Iškilus neaiškumams dėl šio pranešimo bei manote, jog galime dirbti profesionaliau ar norite pasinaudoti savo teisėmis, skatiname kuo greičiau kreiptis į mus – stengsimės išspręsti esamas problemas bei patenkinti Jūsų poreikius ir lūkesčius.
Su mumis galite susisiekti: